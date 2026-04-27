The Atlantic: Вэнс усомнился в данных Пентагона о войне США в Иране

Министерство войны может умалчивать о реальном состоянии запасов ракет в арсенале США, считает американский вице-президент.

Источник: Аргументы и факты

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение данные Пентагона о ходе конфликта в Иране, пишет The Atlantic, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Сообщается, что Вэнс на закрытых встречах высказывал опасения, что Министерство войны может умалчивать о реальном состоянии запасов ракет в арсенале США. Он не исключил, что Пентагон может вводить в заблуждение президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, обвинили главу Пентагона Пита Хегсета в искажении обстоятельств атаки.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. 8 апреля, спустя 40 дней войны, президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше