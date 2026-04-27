The Atlantic: Вэнс усомнился в данных Пентагона о войне США в Иране

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение данные Пентагона о ходе конфликта в Иране, пишет The Atlantic, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома.
Сообщается, что Вэнс на закрытых встречах высказывал опасения, что Министерство войны может умалчивать о реальном состоянии запасов ракет в арсенале США. Он не исключил, что Пентагон может вводить в заблуждение президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, обвинили главу Пентагона Пита Хегсета в искажении обстоятельств атаки.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. 8 апреля, спустя 40 дней войны, президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели.