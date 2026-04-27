Виновнику стрельбы на приеме с участием Трампа предъявят новые обвинения

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Дополнительные обвинения будут предъявлены виновнику стрельбы на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила на пресс-конференции прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро.
«Будут дополнительные обвинения по ходу следствия», — сказала она, комментируя первое появление в суде американца Коула Томаса Аллена пару часов назад. Аллену были официально предъявлены обвинения по трем пунктам, в том числе в попытке покушения на жизнь американского лидера.