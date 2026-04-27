Карл III и королева Камилла прилетели в США

Как передает CNN, короля и королеву Великобритании встретят в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. После этого в Зеленой комнате они проведут приватное чаепитие, посетят вечеринку в саду, а затем поучаствуют в торжественных мероприятиях, включая военный смотр у Белого дома. Карл III также выступит с совместным обращением к Конгрессу, после чего отправится на государственный ужин.