Фон дер Ляйен высказалась после ультиматума блока Мерца

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после ультиматума немецких консервативных сил Германии заявила о готовности к переменам в сфере бизнеса, сообщает Politico.

Источник: РБК

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после ультиматума немецких консервативных сил Германии заявила о готовности к переменам в сфере бизнеса, сообщает Politico.

«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», — сказала она.

Глава ЕК высказалась об этом после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем. Ранее Politico сообщало об их планах обсудить с фон дер Ляйен вопросы чрезмерного регулирования со стороны ЕС.

По данным издания, консерваторы на встрече намеревались выдвинуть главе ЕК «жесткий ультиматум» по сокращению «обременительных правил ЕС», оказывающих давление на немецкий бизнес.

Как следует из проекта стратегии парламентской группы, в документ включено 27 требований к Еврокомиссии. Среди предложений — создание надзорного органа с «фундаментальным правом вето» на любые новые инициативы ЕС, а также сокращение штата европейских институтов и ограничение их полномочий.

