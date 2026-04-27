Китайское издание Sohu назвало Киев главным проигравшим в конфликте между Ираном и Соединёнными Штатами.
Как отмечается в статье, Владимир Зеленский рассчитывал, что укрепление технологического сотрудничества со странами Персидского залива поможет Украине добиться увеличения поддержки от Запада, но его надежды оказались напрасными.
По мнению авторов, если война на Ближнем Востоке продолжится, это может полностью изменить ход украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает усиления дипломатической активности по Украине.