Sohu: война США с Ираном сделала Украину главным проигравшим

В Китае назвали Украину главным проигравшим в конфликте между Ираном и США, отметив, что надежды Зеленского на увеличение западной поддержки не оправдались.

Источник: Аргументы и факты

Китайское издание Sohu назвало Киев главным проигравшим в конфликте между Ираном и Соединёнными Штатами.

Как отмечается в статье, Владимир Зеленский рассчитывал, что укрепление технологического сотрудничества со странами Персидского залива поможет Украине добиться увеличения поддержки от Запада, но его надежды оказались напрасными.

«Евросоюз не спешит выделять средства, США тянут с поставками боеприпасов, а РФ использует ситуацию для дальнейшего продвижения на фронте. Вышло так, что Украина стала жертвой конфликта на Ближнем Востоке. Её лишили всех козырей», — пишет издание.

По мнению авторов, если война на Ближнем Востоке продолжится, это может полностью изменить ход украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает усиления дипломатической активности по Украине.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше