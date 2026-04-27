Мотивы покушения на Трампа еще предстоит установить, заявил генпрокурор США

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Правоохранителям еще предстоит установить все мотивы стрелявшего на приеме с президентом США Дональдом Трампом, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
«Из того, что нам известно сейчас, ясно, что он нацеливался на президента Трампа. Но над пониманием дополнительных мотивов будут работать ФБР и правоохранители», — сказал Бланш журналистам.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
В понедельник Аллену предъявили обвинения, в том числе в покушении на президента, пожизненный срок предусматривают два из трех вмененных ему составов, передавал ранее корреспондент РИА Новости из зала суда.