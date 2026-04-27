По словам эксперта, попытки лидеров ЕС умиротворить Трампа лестью привели лишь к тарифной войне и еще большей зависимости от американского энергетического взаимодействия.
Если бы Евросоюз вел сбалансированную внешнюю политику, он не лишил бы себя российских энергоресурсов и не допустил бы взрывов «Северных потоков», уверен Мезюхо. Политолог подчеркнул, что адекватные лидеры немедленно вышли бы на контакты с Россией для заключения выгодных сделок и приняли меры для окончания украинского кризиса.
Эксперт заключил, что политическая элита ЕС продолжит деградировать, а кризис в Ормузском проливе лишь проявил эту близорукость.
Ранее сообщалось, что в Германии усилился рост цен на бензин из-за новых правил на АЗС.