Обвиняемому в попытке покушения на Трампа грозит пожизненное заключение

Коул Томас Аллен заранее забронировал номер в гостинице, где был запланирован прием с участием американского президента, рассказал и.о. министра юстиции — генпрокурора США Тодд Бланш.

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Устроившему стрельбу на приеме 25 апреля с участием президента США Дональда Трампа Коулу Томасу Аллену может грозить пожизненное лишение свободы по обвинению в попытке покушения на главу государства. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.

«Сегодня Министерство юстиции предъявило Коулу Томасу Аллену три обвинения в федеральном суде округа [Колумбия]. Первое обвинение — попытка убийства президента Соединенных Штатов. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения», — сказал он.

По его словам, обвиняемый заранее забронировал номер в гостинице, где был запланирован прием с участием американского президента: Аллен должен был проживать там с 24 по 26 апреля. Кроме того, генпрокурор выразил мнение, что правоохранительные органы успешно предотвратили покушение. «Однако мы также должны отметить, чего не произошло. Правоохранительные органы не потерпели неудачу», — сказал он.

Среди других предъявленных Аллену обвинений — транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления. Суд оставил Аллена под стражей и назначил первые слушания по его делу на 30 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше