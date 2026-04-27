Заявления, с которыми выступает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, свидетельствуют о провале всего антироссийского проекта. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он отметил в своём Telegram-канале, что за словами Мерца стоит неизбежность осознания провала целей нанести стратегическое поражение России на украинском плацдарме.
«…Провала всего проекта анти-Россия», — написал Слуцкий.
Ранее Мерц не исключил, что Украине придётся пойти на уступки части территории ради перспективы вступления в ЕС.
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.