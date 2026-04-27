Умер дипломат Станислав Ахмедов

В возрасте 73 лет умер дипломат и бывший посол России в Руанде и на Мадагаскаре Станислав Ахмедов. Он также занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД России.

В возрасте 73 лет умер дипломат и бывший посол России в Руанде и на Мадагаскаре Станислав Ахмедов. Он также занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД России.

«Ушел из жизни замечательный человек, талантливый и яркий дипломат, посвятивший свою жизнь служению Родине… Свою дипломатическую карьеру Станислав Анварович связал с Африканским направлением внешней политики нашего государства», — написано в сообщении на сайте МИД.

Станислав Ахмедов начал дипломатическую карьеру после окончания МГИМО в 1974 году. В разные годы занимал должности посла СССР и России в том числе в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Народной Республике Конго.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше