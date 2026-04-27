Талалаев — о поражении от «Акрона»: когда на матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении от «Акрона» в матче 27‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Беншимол (54-я минута).

Таким образом, «Балтика» с 46 очками осталась на пятом месте. «Акрон» с 27 очками поднялся на 11-ю позицию и покинул зону стыковых матчей.

Ранее голы Соболева и Энрике принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.

