Талалаев — о поражении от «Акрона»: когда на матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении от «Акрона» в матче 27‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Беншимол (54-я минута).
Таким образом, «Балтика» с 46 очками осталась на пятом месте. «Акрон» с 27 очками поднялся на 11-ю позицию и покинул зону стыковых матчей.
Ранее голы Соболева и Энрике принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.
