Журналист WSJ обвинил Данию в сокрытии правды о следе Украины на СП

Журналист газеты Wall Street Journal Боян Панчевски обвинил власти Дании в сокрытии правды о причастности Киева к подрыву «Северных потоков».
«В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили», — заявил Панчевски в интервью датской газете Berlingske.
Панчевски выразил мнение, что власти Копенгагена «не хотели геополитического кризиса».
Ранее Панчевски написал в книге-расследовании, что Владимир Зеленский знал о плане подрыва газопроводов «Северные потоки» и лично одобрил его реализацию.
Узнать больше по теме
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.