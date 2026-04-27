Бывший секретарь Зеленского: большинство украинцев выступают за компромисс

Большинство украинцев считает, что Украина должна пойти на уступки, заявила Юлия Мендель.

Источник: Аргументы и факты

Большинство граждан Украины склоняются к тому, что Киеву необходимо пойти на уступки для урегулирования конфликта. Это заявление сделала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей публикации в соцсети X*.

«Большая часть украинского общества считают, что Украина должна пойти на компромиссы», — написала она, подчеркнув, что информация, распространяемая СМИ, расходится с реальным положением вещей.

Мендель отметила, что в опросах общественного мнения участвует лишь около десяти процентов населения, которые неизменно высказываются в поддержку Зеленского и отвергают любые уступки, поэтому такие результаты отражают не общенациональную позицию, а лишь мнение тех, кому пока разрешено высказываться.

«Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле», — подвела итог она.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.