Кнайсль: Иран видит, что западные переговорные площадки утрачивают свою роль

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Как отметил российский лидер, РФ готова делать все, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно скорее. Со своей стороны министр иностранных дел исламской республики отметил, что отношения Москвы и Тегерана представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться. Арагчи также поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана.