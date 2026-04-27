Кнайсль: Иран видит, что западные переговорные площадки утрачивают свою роль

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Традиционные западные переговорные площадки утрачивают свою роль, теперь мировая дипломатия происходит на восточном направлении. На это указывают действия властей Ирана в рамках текущих усилий по урегулированию, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Сегодня Санкт-Петербург стал следующей остановкой — после Исламабада и Маската — в рамках текущей “челночной дипломатии” иранского правительства. Любопытно. Когда я была моложе, это были бы Нью-Йорк, Париж, Женева. Времена меняются — меняются и направления», — заметила она в своем Telegram-канале.
«Хочется надеяться, что человечество ждет больше благоразумия и меньше безумия, исходящего с Запада, — продолжила Кнайсль. — Но где найти компетентных и воспитанных людей, способных вести переговоры? Похоже, к востоку от Суэца их больше, чем к западу от него».
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Как отметил российский лидер, РФ готова делать все, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно скорее. Со своей стороны министр иностранных дел исламской республики отметил, что отношения Москвы и Тегерана представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться. Арагчи также поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана.
Иран вел с США непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг своей ядерной программы и по вопросу снятия санкций в апреле — мае 2025 года. В июне Израиль атаковал Иран, а американские бомбардировщики нанесли удары по ядерным объектам республики. Прекращение огня было достигнуто через 12 дней после начала конфликта.
Переговоры Тегерана и Вашингтона через посредников возобновились в 2026 году, последний раунд состоялся в Женеве 26 февраля, и стороны рассчитывали продолжить консультации в Вене в марте, но 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, снова атаковав иранские ядерные объекты. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.