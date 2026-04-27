Западный проект «антиРоссия» провалился: Слуцкий дал оценку признательным словам Мерца об Украине

Слуцкий счёл заявления Мерца об уступках Киева провалом проекта антиРоссия.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с неожиданным признанием по украинскому кризису. Он заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки ради заключения мира. Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в мессенджере «Макс» назвал утверждения Фридриха Мерца осознанием провала всего проекта «антиРоссия».

Парламентарий напомнил, что именно Берлин является одним из главных игроков «партии войны» Европы. При этом даже Германия призывает Киев следовать логике «реального положения дел», обратил внимание депутат.

«За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала целей нанесения стратегического поражения России на украинском плацдарме», — оценил Леонид Слуцкий.

Канцлер Германии также раскритиковал желание украинцев ускоренно войти в ЕС. По его признанию, надеждам Киева не суждено сбыться в ближайшие годы.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше