Мойзес пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник ЦСКА Мойзес не сможет принять участие в оставшихся матчах РПЛ из-за травмы.
«К сожалению, я пишу, чтобы сообщить не очень хорошие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде в заключительном отрезке сезона. Я полностью посвящу себя восстановлению и вернусь в следующем сезоне в лучшей форме», — написал Мойзес в социальных сетях.
Напомним, что ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ. Мойзес был заменён из-за повреждения на 72-й минуте встречи.
Ранее Акинфеев сообщил, что не может сыграть в текущем сезоне РПЛ из-за травмы.