Премьер Мали заявил о попытке государственного переворота в стране

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. Правительство Мали сообщило о гибели министра обороны Садио Камары.