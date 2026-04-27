Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арзамасе девочка погибла после случайного выстрела

В Арзамасе Нижегородской области девочка погибла, получив смертельное ранение из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 25 апреля в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошёл самопроизвольный выстрел, в результате которого девочка погибла.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее скончался ещё один человек, получивший ранения в результате взрыва на складе во Владикавказе.