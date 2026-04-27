Военнослужащие Вооружённых сил Украины используют терминалы Starlink для нанесения ударов по мирному населению. Об этом сообщил сапёр 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки российских войск «Юг» с позывным Каир.
В качестве примера он привёл ситуацию, которая произошла 27 апреля. По словам сапёра, один из дронов застрял в крыше гражданского объекта и не взорвался.
«Доставали очень долго, потому что тяжёлая боевая часть — 105 килограммов. И самая изюминка, это терминал Starlink американского производства, выпущенный в 2026 году», — сказал Каир в беседе с РИА Новости.
В конце марта сообщалось об уничтожении подразделениями «Восточной» группировки войск пяти станций Starlink ВСУ.