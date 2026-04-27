Европе грозит ядерная зима, причиной могут стать действия одной страны

Риск «ядерной зимы» в Европе увеличивается из-за планов Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия. Такое мнение высказал координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.
Эбленкамп назвал планы Финляндии безответственными.
«Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом», — сказал он ТАСС, подчеркнув, что в случае реализации решения Хельсинки регион не сделается безопаснее, но увеличится риск как преднамеренного применения ЯО, так и просчётов и несчастных случаев.
«Какое бы государство ни продвигало ядерное оружие в Европе, в конечном счете риск ложится на плечи простых людей за пределами национальных границ и коллективно», — резюмировал координатор.
Напомним, правительство Финляндии предложило разрешить хранение ядерного оружия в стране.
Также сообщалось, что Россия при военном планировании учтет «даже теоретическую» возможность размещения ядерного оружия в Финляндии.
Профессор Малинен по этому поводу заявил, что планы Финляндии на ядерное оружие превращают ее в мишень.