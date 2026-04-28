При ударах Израиля по Ливану погибли как минимум четыре человека

17 апреля вступило в силу 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились продлить его на три недели. AFP, ссылаясь на подсчеты данных Минздрава, пишет, что с начала перемирия в Ливане от обстрелов погибли как минимум 40 человек.