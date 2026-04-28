Военная операция на Украине. Онлайн

Беспилотник ВСУ атаковал мужчину, который передвигался на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области, от полученных ранений он погиб, также один человек пострадал при атаке БПЛА в хуторе Красиво, сообщил в канале в «Максе» губернатор Вячеслав Гладков.