Андреева заявила, что в матче с Бондарь испытала проблемы

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о проблемах во время матча с венгеркой Анной Бондарь.
«Сегодня у меня явно были проблемы на корте, но я суперсчастлива, что смогла довести матч до победы. У меня была буря эмоций внутри, и я старалась с ними справиться. Я вела, но довела всё до тай-брейка, допускала много промахов, не была достаточно агрессивной. Всё это привело к тай-брейку, и когда я победила, я выдохнула с облегчением», — цитирует Андрееву WTA.
В матче ⅛ она переиграла венгерку Анну Бондарь со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.
За это время она четыре раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных.
В следующем круге Андреева сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.
