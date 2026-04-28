Группировка «Север» освободила сумское село Таратутино. Оно находится недалеко от стыка Белгородской и Курской областей. На этом участке 34-я гвардейская бригада ВС РФ уже контролирует несколько населённых пунктов. Киев бросил в Таратутино 119-ю бригаду Территориальной обороны и 425-й штурмовой полк ВСУ.