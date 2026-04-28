Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский матрос уничтожил украинский безэкипажный катер

Боец Суворов уничтожил безэкипажный катер ВСУ барражирующим боеприпасом.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский боец Александр Суворов с помощью барражирующего боеприпаса уничтожил украинский безэкипажный катер в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

«В районе одного из участков местности рядовой Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. В ходе наблюдения Александр обнаружил безэкипажный катер противника, после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму матроса удалось не допустить прорыва противника, а задача, стоявшая перед российскими подразделениями, была выполнена.