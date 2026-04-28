Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 345 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Выплаты на сумму более 345 миллионов рублей уже получили пострадавшие от паводков в Дагестане, сообщило правительство региона.
«Общая сумма назначенных выплат по состоянию на 27 апреля составляет 345 миллионов рублей. Выплаты произведены по 8190 заявлениям», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Согласно сообщению, в частности, было выплачено более 5,6 тысячи единовременных выплат на 88 миллионов рублей. Полная или частичная утрата имущества была компенсирована свыше 2,5 тысяч раз на 256 миллионов рублей.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта — начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек.
По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.