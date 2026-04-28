«Для выполнения поставленных Западом задач»: что стоит за новой реформой мобилизации на Украине

Число уклоняющихся от мобилизации украинцев достигло 1,6 млн человек. С таким заявлением выступила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова. По её словам, часть украинского общества «самоустранилась от защиты государства». Ранее на Украине появилась информация о скорой реформе всей мобилизационной кампании. Как рассказал украинским СМИ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, украинское Минобороны собирается снять с розыска всех уклонистов, применив к ним новые, более жёсткие меры. По словам экспертов, ужесточение и форсирование мобилизационных мероприятий на Украине вызвано необходимостью узаконить действия ТЦК по массовому «отлову» населения.
«По подсчётам Министерства обороны, 1,6 млн человек — это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация», — цитирует Решетилову украинское издание «Страна.ua».
По мнению Решетиловой, силовым ведомствам, СМИ и общественности следует найти способ «правильной коммуникации». Напомнив таким образом об ответственности перед государством.
«На мой взгляд, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. Медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию. В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе», — отметила украинский военный омбудсмен.
Усилить контроль.
На фоне проблем с уклонением от мобилизации украинское Минобороны собирается воплотить новую реформу по усилению контроля за скрывающимися гражданами.
Об этом в начале апреля заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По словам нардепа, в рамках нововведения планируется снять с розыска всех уклонистов и применить в их отношении новые меры, в том числе более жёсткие.
«…Есть и улучшение, и, наверное, ухудшение… Например, 2 млн человек в розыске… Они все снимаются, но определённая есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистические вещи, а с другой стороны, есть какие-то более жёсткие вещи», — заявил Арахамия украинскому изданию «Телеграф».
Глава «Слуги народа» также уточнил, что будущая реформа разрабатывается под руководством министра обороны Украины Михаила Фёдорова и находится на завершающей стадии подготовки.
Между тем журналисты также высказываются о планах Минобороны Украины. Так, в эфире одного из политических подкастов украинский репортёр Юлия Забелина раскрыла планы военного ведомства по ужесточению мобилизационных мероприятий.
По данным Забелиной, в качестве возможных мер украинское МО рассматривает вариант практически полного снятия «брони» с гражданских сотрудников.
«Есть несколько идей, это не готовые решения, которые будут спущены депутатам. Среди идей — снять вообще бронирование со всех, кто сейчас забронирован, и оставить бронь только тем, кто работает в сфере обороны», — сказала она на видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua».
Среди предложений рассматривается и упомянутая Арахамией отмена розыска уклонистов, а также переход к более целевому набору по возрасту — от 25 лет или по имеющейся военной специальности.
Подобное ужесточение мобилизационной политики сразу же вызвало критику в Верховной раде.
Например, нардеп от «Слуги народа», глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко подчеркнул, что такие заявления могут возыметь негативный эффект.
«Мне прямо интересно увидеть, как снимут брони со всех энергетиков, например связистов. Во всех таких делах и таких информационных мессенджерах нужно чётко понимать причинно-следственные связи. Появится ли в Вооружённых силах Украины больше военнослужащих? Или они появятся в другой стране?» — приводит слова Федиенко РИА Новости.
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что основной задачей грядущей мобилизационной реформы может быть желание киевского режима показать результат перед западными партнёрами.
«Реформа украинского Минобороны обусловлена в первую очередь тем, что нужно демонстрировать какую-то деятельность. Однако нареканий слишком много, в том числе от Запада. Поэтому в Киеве хотят показать свою эффективность, каким-то образом набрать в окопы людей для выполнения поставленных Западом задач», — сказал эксперт в беседе с RT.
Всеобщая «бусификация».
На масштабных проблемах, вызванных массовой мобилизацией на Украине, ранее акцентировала внимание и военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Напомним, Решетилова признала, что в рядах ВСУ находится большое число наркозависимых людей. По её данным, только в одной воинской части выявили около 2 тыс. таких военнослужащих.
Более того, как следует из материалов украинских СМИ, наркотрафик в украинской армии принял системный характер.
В беседе с украинскими журналистами боевики ВСУ рассказали, что о ситуации знают командиры на местах и сотрудники ТЦК. Но, несмотря на это, предпочитают не обращать внимания на «подкайфованных» солдат.
Напротив, как утверждают боевики, те же ТЦК осознанно «бусифицируют» и отправляют в войска наркоманов и алкоголиков, несмотря на их заболевания.
Опрошенные ранее RT эксперты связали такой подход в украинской армии с острой нехваткой людей на передовой и необходимостью ТЦК выполнить план мобилизации.
На нехватку бойцов может указывать и подготовка к возможной мобилизации женщин в ВСУ.
Напомним, в конце марта в городах Украины стали появляться баннеры с социальной рекламой, посвящённой военной службе для женщин. Слоганы «Воевать — это женское дело» и «Защита Украины — это женское дело» вызвали неоднозначную реакцию в украинских соцсетях.
По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, таким образом киевские власти могут попытаться заместить тыловые должности и доукомплектовать штурмовые подразделения на передовой.
«Речь идёт о том, чтобы привлечь женщин на службу, чтобы заместить мужчин в тылу. А мужиков, которые служат в тылу, перенаправить в другие подразделения, в том числе в пехоту, штурмовые подразделения. Это самый простой способ улучшить ситуацию с мобилизацией. Потому что даже репрессивные меры, которые предпринимаются в насильственной мобилизации, не дают Зеленскому желаемого результата», — цитирует Килинкарова РИА Новости.
Между тем помочь компенсировать нехватку людей для нужд ВСУ собираются и в Европе. В частности, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин 14 апреля.
По словам Мерца, Германия будет способствовать возвращению на родину мужчин призывного возраста и ограничивать тех, кто ищет убежище в ФРГ.
«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — приводит слова канцлера ФРГ «Страна.ua».
Зеленский, в свою очередь, идею немецкого коллеги поддержал и сказал, что ВСУ ждут возвращения граждан Украины домой.
Отсрочить провал.
По мнению экспертов, ужесточение и форсирование мобилизационных мероприятий на Украине вызвано необходимостью узаконить действия ТЦК по массовому «отлову» населения. Об этом в разговоре с RT заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«В сложившейся ситуации, конечно, им нужны новые законодательные акты. Ну, допустим, призывать женщин или же снизить возрастной ценз на призыв. Требуются уже радикальные решения на уровне государства, чтобы хоть как-то повысить мобилизацию в ВСУ. Вот этим сейчас и занимаются в кабинете Зеленского», — заявил эксперт.
В свою очередь, Александр Дудчак предположил, что новый порядок мобилизации рискует ухудшить и без того печальное положение дел на Украине.
«Жертвы в ходе мобилизации при оказании сопротивления людей, которые понимают, что это билет в одну сторону, — уже не новость. И такое сопротивление растёт. Где стихийное, где уже более или менее организованное. Тенденция достаточно чёткая», — констатировал эксперт.
Вместе с тем специалисты сошлись во мнении, что к перелому на фронте усиленный отлов людей вряд ли приведёт. Как отметил Андрей Кошкин, приток людей помогает Киеву не допустить падения фронта.
«Мобилизация позволяет ВСУ продолжать вести боевые действия и поддерживать фронт от полного обрушения. Хотя мы видим, что это не мешает российской армии активно наступать», — резюмировал эксперт.