Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Ирана назвал действия США пиратством

Постпред Ирана при ООН назвал действия США по вводу морской блокады пиратством.

ООН, 28 апр — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады исламской республики.

«США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей — действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников», — сказал Иравани журналистам.

Он отметил, что действия США нарушают международное право и Устав ООН.

«США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания, терроризируя их экипажи, незаконно захватывая суда и беря членов экипажей в заложники», — добавил постпред Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше