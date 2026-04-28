Координатор ICAN Эбленкамп: Европе грозит ядерная зима из-за действий Финляндии

Планы Финляндии по отмене запрета на ввоз и размещение ядерного оружия увеличивают риск его применения и возникновения в Европе «ядерной зимы», предполагает координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.
Соответствующие планы Хельсинки в организации назвали «безответственными», подчеркнув, что «даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом».
«Мы солидарны с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в их стране», — цитирует Эбленкампа ТАСС.
Ранее финский кабмин внёс в парламент предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем в беседе с Первым каналом охарактеризовал данный шаг как прямое проявление враждебности.