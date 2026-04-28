Рубио раскрыл, как в Иране раскололось правительство

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что, по его мнению, самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном является «расколотое» руководство страны.
«К сожалению, в этой стране абсолютную власть имеют сторонники жесткой линии с апокалиптическим видением будущего», — отметил Рубио.
По его словам, проблема в том, что американцы ведут переговоры с иранцами, которые «затем должны вести переговоры с другими иранцами, чтобы понять, на что они могут согласиться, что они могут предложить, на что они готовы пойти и даже с кем они готовы встретиться».
Иран, по его мнению, разделен на сторонников жесткой линии, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и на тех, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами».
К числу приверженцев жесткой линии, движимых теологическими принципами, Рубио отнес Корпус стражей исламской революции (КСИР), верховного лидера Моджтабу Хаменеи и окружающий его совет. К сторонникам той же линии, но «которые понимают, что стране нужна экономика», он причислил министра иностранных дел Аббаса Арагчи и президента Масуда Пезешкиана.
«И поэтому мы видим напряжение, и оно всегда было в этой системе, между иранцами, которые понимают, что нужно быть сторонниками жесткой линии, но при этом соблюдать баланс, чтобы управлять страной, и сторонниками жесткой линии, которым все равно и которые питают апокалиптические представления о будущем», — заключил глава Госдепа.
По его мнению, Ираном управляют «радикальные шиитские священнослужители», руководство страны к тому же «глубоко расколото изнутри». «И я думаю, что так было всегда, но сейчас это выражено гораздо сильнее», — добавил он.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал несколько причин, которые, по его мнению, тормозят переговоры с Соединенными Штатами. По его словам, это происходит из-за «разрушительных привычек США, особенно настойчивости в необоснованных требованиях, частой смене позиций, угрожающей риторики и постоянных нарушений обязательств». Арагчи увязал вопрос диалога с Вашингтоном в том числе с морской блокадой.
Тегеран настаивает сначала на прекращении войны и гарантиях, а потом готов обсуждать возобновление судоходства через Ормузский пролив. Ядерный вопрос иранская сторона откладывает до тех пор, пока не будут выполнены все условия, сообщали, в частности, Associated Press, The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на источники.
С 8 апреля между двумя странами действует перемирие. Президент Дональд Трамп продлил его до тех пор, пока Тегеран не представит предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». Однако он сохранил морскую блокаду иранских портов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.