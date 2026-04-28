В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов

Рижский депутат Росликов: в Латвии предложили запретить русские имена и фамилии.

МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Различные общественники, блогеры и даже политики в Латвии регулярно выдвигают предложения запретить русские имена и фамилии, рассказал РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Одно из предложений публичных людей было — это вопрос (русских — ред.) фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — рассказал Росликов.

Например, один из местных «лидеров мнений», ссылаясь на запрет использовать негосударственный, то есть русский язык в общественном пространстве, предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах, рассказал Росликов. В целом, пояснил депутат, любой блогер в Латвии имеет право озвучивать любые теории и оскорбления в отношении русскоязычных, а русскоязычные люди, которые отвечают на эти оскорбления, рискуют сразу оказаться в уголовной полиции.

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка. После этого служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в «оказании помощи России» и «разжигании национальной розни». Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В ноябре прошлого года Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.

