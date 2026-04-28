В Латвии предложили запретить русские имена, заявил Росликов

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка. После этого служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовные дела, обвинив в «оказании помощи России» и «разжигании национальной розни». Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В ноябре прошлого года Росликов заявил, что уголовное дело против него по части якобы сотрудничества с РФ прекращено.