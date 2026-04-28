Bild: Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

БЕРЛИН, 28 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Источник: Reuters

По его данным, Мерц опустился с 18-го на 20-е место, став самым непопулярным политиком в опросе, проведенном INSA для Bild. Он набрал всего 28,9 балла. Особенно критично для канцлера ФРГ то, что падение популярности наблюдается не только в целом по стране, но и внутри его собственного электората. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС он занимает лишь последние строчки.

Среди избирателей ХДС/ХСС Мерц набирает лишь 55,1 балла и занимает пятое место. Лишь 10% опрошенных оценивают Мерца положительно (8−10 баллов), в то время как 58% относятся к нему негативно (0−4 балла). Его обходят другие видные лица консерваторов, такие как глава ХСС Маркус Зёдер, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст и министр внутренних дел Александер Добриндт. Так, Добриндт поднялся с 8-го на 6-е место.

В число «восходящих звезд» вошел и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман, который переместился с 12-й строчки в первую десятку, заняв 9-е место. Таким образом, для блока ХДС/ХСС складывается неоднозначная картина: в то время как консерваторы усиливают свое влияние, сам лидер партии продолжает терять поддержку, подчеркивает Bild. Возглавляет рейтинг министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ).

Вниз пошли показатели и сопредседателя «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель: она потеряла две позиции, переместившись с 6-й на 8-ю строчку. Ощутимый спад заметен и у вице-канцлера, министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля (СДПГ): он опустился с 9-й строчки на 11-ю.

Опрос проводился с 24 по 27 апреля. В нем приняли участие 2 010 человек.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше