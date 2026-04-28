В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели дополнительные ограничения

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (“Пашковский”). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00, Краснодар — с 09.00 до 23.00 мск.