Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели дополнительные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (“Пашковский”). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00, Краснодар — с 09.00 до 23.00 мск.