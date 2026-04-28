ФАС не увидела необходимости в новых ограничениях для маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба России не поддержала новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, которая предполагала ужесточение требований к онлайн-площадкам.
Об этом на сессии РИФ в Сколково заявила замглавы службы Адиля Вяселева, передаёт РИА Новости.
«Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов», — сказала она.
По её словам, текущий баланс на рынке является рабочим, а деятельность маркетплейсов успешно регулируется законом о защите конкуренции и добровольными обязательствами по меморандуму, подписанному крупнейшими платформами 11 ноября 2025 года.
Ранее Минфин России внёс в правительство пакет законопроектов о введении единого режима налогообложения и таможенного контроля для трансграничной интернет-торговли.
Эксперт экономического факультета РУДН Валентина Калыгина между тем объяснила, почему миллениалы выбирают маркетплейсы вместо рынков.