В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 апр — РИА Новости. Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил фонд «Росконгресс».
«Кавказский инвестиционный форум начнется с программы Дня молодых предпринимателей. День молодых предпринимателей объединит образовательные, дискуссионные и практико-ориентированные форматы, направленные на развитие предпринимательских компетенций молодежи и формирование новых точек роста экономики», — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что молодежь и сектор малого и среднего предпринимательства формируют основу экономики будущего. По его словам, именно в этой среде возникают новые идеи, технологические решения и предпринимательские инициативы, способные обеспечить устойчивое развитие регионов и формирование новых точек экономического роста. Он подчеркнул, что важно создавать условия для запуска проектов, а также выстраивать системную поддержку на всех этапах их развития — от образовательных программ и наставничества до инструментов финансирования и масштабирования.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия — «Расширяя горизонты возможностей». На площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» пройдут тематические дни, посвященные молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатором КИФ выступает фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития РФ.