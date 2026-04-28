Между Украиной и Израилем произошел конфликт из-за российского зерна

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ. Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».