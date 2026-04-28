Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

В Новороссийске Краснодарского края объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала. Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — написал он в Telеgram-канале.
Несколько минут назад аэропорты Геленджика и Краснодара временно приостановили работу.
