Свои же отвернулись: Канцлер Германии Мерц впервые стал самым непопулярным политиком ФРГ

Фридрих Мерц переживает, пожалуй, самый болезненный момент своей политической карьеры. Как сообщает Bild со ссылкой на опрос социологического института INSA, канцлер Германии впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности среди ведущих политиков страны.

Источник: Life.ru

Всего несколько месяцев назад Мерц занимал 18-ю строчку. Теперь же он скатился на 20-ю, замкнув список. Его итоговый балл — всего 28,9. При этом только 10% опрошенных оценивают работу канцлера положительно (от 8 до 10 баллов). А вот 58% респондентов дали ему самую низкую оценку — от 0 до 4 баллов.

Особенно тревожный сигнал для политика — падение рейтинга внутри собственного электората. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС Мерц набирает лишь 55,1 балла и занимает пятое место. Его уверенно обходят другие видные консерваторы: глава ХСС Маркус Зёдер, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст и министр внутренних дел Александер Добриндт. Последний, к слову, поднялся с 8-го на 6-е место.

Любопытная деталь: на этом фоне общая популярность блока ХДС/ХСС продолжает расти. В «восходящие звёзды» попал генсек партии Карстен Линнеман, переместившийся с 12-й позиции в первую десятку.

Возглавляет рейтинг министр обороны ФРГ Борис Писториус от Социал-демократической партии. А вот сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель потеряла две позиции, опустившись с 6-й на 8-ю строчку. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль также сдал позиции — с 9-го места на 11-е.

Опрос проводился с 24 по 27 апреля, в нём приняли участие 2 010 человек.

Ранее Life.ru писал, что «Альтернатива для Германии» установила новый рекорд: поддержка правой партии выросла до 28% — это на 4% больше, чем у правящего ХДС канцлера Фридриха Мерца. За консерваторов тогда были готовы голосовать 24% респондентов, за социал-демократов — 14%, за «Зелёных» — 12%.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше