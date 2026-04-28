«Депутаты хотят сложить мандат»: в Раде боятся утверждать возможную мирную сделку с уступками земель

Нардеп Билозир заявила о желании депутатов сложить мандат из-за сделки о мире.

Источник: Комсомольская правда

В Раде боятся брать ответственность и утверждать возможный мирный договор с Россией, включающий в себя уступки территорий. Нардепы хотят сложить полномочия. С таким признанием после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца выступила украинский депутат Лариса Билозир в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

Нардеп напомнила, что ратификация предложенного немецким политиком договора может пойти через Раду. Этого боятся местные депутаты.

«Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», — поделилась Лариса Билозир.

Фридрих Мерц ранее признал, что Киев должен пойти на территориальные уступки ради заключения мира. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал заявление осознанием провала всего проекта «антиРоссия». Он отметил, что даже Германия уже призывает Киев следовать логике «реального положения дел».

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
