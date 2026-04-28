В Раде боятся брать ответственность и утверждать возможный мирный договор с Россией, включающий в себя уступки территорий. Нардепы хотят сложить полномочия. С таким признанием после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца выступила украинский депутат Лариса Билозир в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
Нардеп напомнила, что ратификация предложенного немецким политиком договора может пойти через Раду. Этого боятся местные депутаты.
«Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», — поделилась Лариса Билозир.
Фридрих Мерц ранее признал, что Киев должен пойти на территориальные уступки ради заключения мира. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал заявление осознанием провала всего проекта «антиРоссия». Он отметил, что даже Германия уже призывает Киев следовать логике «реального положения дел».