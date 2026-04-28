В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, в городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске.
Несколько минут назад аэропорты Геленджика и Краснодара временно приостановили работу.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше