В ГД заявили, что у россиян нет проблем с доступом к сервисам России за рубежом

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что партии «Единая Россия» удалось обеспечить находящихся за границей россиян бесперебойным доступом к российским государственным порталам, банкам, маркетплейсам и агрегаторам.
«Механизм, позволяющий корректно отличать легальный зарубежный трафик, уже заработал. “Единая Россия” держала этот вопрос на постоянном контроле, прорабатывая его с коллегами из Минцифры и профильных ведомств», — отметил депутат.
Ранее в Минцифры заявили, что российские сервисы доступны за рубежом в штатном режиме.
При этом ведомство отметило, что российские сервисы блокируют доступ с VPN для безопасности данных.