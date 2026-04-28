Глава МИД Израиля назвал бездоказательными слова Киева о поставках зерна в Хайфу

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал необоснованными претензии Украины по поводу судов с зерном, прибывших в израильский порт Хайфа.
По утверждениям Киева, это зерно было собрано в новых регионах России, которые Украина считает своей территорией. Израиль в ответ потребовал от украинской стороны предоставить веские доказательства и не подменять дипломатию выступлениями в соцсетях.
«Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в СМИ. Обвинения не являются доказательством. Доказательства, подтверждающие обвинения, еще не представлены. Прежде чем обращаться в СМИ и социальные сети, вы даже не подали запрос на юридическую помощь», — написал в ответ Саар в X.
По поводу ситуации с судами он добавил, что «вопрос будет рассмотрен». «Израиль — правовое государство с независимыми правоохранительными органами. Все израильские власти будут действовать в соответствии с законом», — отметил Саар.
27 апреля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в X, что посол Израиля вызван 28 апреля в МИД Украины, где ему вручат ноту протеста. По его словам, израильского посла вызывают из-за прибытия в порт Хайфы второго судна с российским зерном. Сибига добавил, что Украина уже направляла запрос о предыдущем судне, однако Израиль оставил его без внимания.