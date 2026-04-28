Депутат Росликов заявил, что в Латвии предложили запретить русские имена

В Латвии различные общественники, блогеры и даже политики регулярно выступают с предложением запретить в стране русские имена и фамилии, рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Одно из предложений публичных людей было — это вопрос (русских. — RT) фамилий и имён, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять», — передаёт его слова РИА Новости.
Кроме того, отметил депутат, один из местных «лидеров мнений» также предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах.
Ранее Росликов рассказывал, что в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах.
Кроме того, сообщалось, что полиция Латвии фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей.