Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью ИС «Вести», что западные спонсоры блокируют на мировой арене любые возможности расследования преступлений Украины и привлечения страны к ответственности.
По его словам, десятки стран делают всё, чтобы выносимые Россией на международный трибунал факты преступлений Киева «максимально дезавуировались, блокировались и не подвергали Украину этому давлению».
«То есть они выполняют свою миссию, в рамках которой они, по сути дела, стремятся блокировать любые возможности расследования, привлечение к ответственности по международным стандартам, о проведении детальных, скажем так, оглашения данных, на основании которых можно было бы дать международно-правовую оценку», — сказал дипломат.
При этом такие страны, мешающие правосудию за преступления киевского режима, Мирошник назвал соучастниками Киева.
Полномочный представитель президента в УрФО и Герой ДНР Артём Жога ранее заявил RT, что разжигателей войны на Украине должен ждать аналог Нюрнбергского процесса.
Глава российского МИД Сергей Лавров между тем отмечал, что страны Запада объявили России «открытую войну» и используют киевский режим как инструмент давления.