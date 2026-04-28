Городское хозяйство Москвы: неблагоприятные погодные условия сохранятся 28 апреля

В Москве, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
«Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях…», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, отмечается, что температура воздуха может упасть ниже 0 , что приведёт к образованию гололедицы.
В этой связи власти попросили горожан воздержаться от пребывания на улице, а если такой возможности нет, быть предельно внимательными и не прятаться под деревьями.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье шесть человек пострадали при падении деревьев во время непогоды.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов между тем заявил, что настоящая весна придёт в Москву в мае.