В Вологодской области из-за снегопада у 25 тысяч жителей отсутствует свет

В результате сильного снегопада свыше 25 тыс. жителей Вологодской области остались без света, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Уточняется, что по состоянию на 22:00 мск 27 апреля электроэнергия отсутствует в 689 населённых пунктах.
«44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники работают до полного устранения отключений», — написал Филимонов в Telegram-канале.
По его словам, ориентировочное время устранения проблемы — 10:00 мск 28 апреля.
Днём ранее в МЧС заявили, что из-за непогоды в России без света остались 76 тыс. человек.