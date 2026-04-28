В Вологодской области из-за снегопада у 25 тысяч жителей отсутствует свет

В результате сильного снегопада свыше 25 тыс. жителей Вологодской области остались без света, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

В результате сильного снегопада свыше 25 тыс. жителей Вологодской области остались без света, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Уточняется, что по состоянию на 22:00 мск 27 апреля электроэнергия отсутствует в 689 населённых пунктах.

«44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники работают до полного устранения отключений», — написал Филимонов в Telegram-канале.

По его словам, ориентировочное время устранения проблемы — 10:00 мск 28 апреля.

Днём ранее в МЧС заявили, что из-за непогоды в России без света остались 76 тыс. человек.