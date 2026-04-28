«Излишние барьеры тормозят развитие»: Путин выступил против зацикленности страны на запретах

Российский лидер Владимир Путин 27 апреля выступил на Совете законодателей. Он обратился к собравшимся с призывами. В том числе, Владимир Путин отметил, что страна не должна зацикливаться на одних запретах и наказаниях для нарушителей. Текст выступления главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Президент России пояснил, что излишние запреты будут тормозить развитие страны. Он подчеркнул, что РФ сталкивается с серьезными вызовами и должна проходить их достойно. Президент призвал к системной и творческой организации законодательного процесса.
По мнению Владимира Путина, законотворческая деятельность должна быть нацелена не только на адаптацию к текущим вызовам. При этом он назвал имеющиеся риски беспрецедентными.
«Но [нельзя] и зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке каких-то новых мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно», — объяснил Владимир Путин.
Он также выступил с комментариями по ряду иных актуальных тем. Так, президент поддержал идею о переносе срока погашения долгов регионов по бюджетным кредитам. Глава государства назвал поддержку субъектов РФ отдельной важной задачей парламентариев. Российский лидер, кроме того, указал, что экономика страны должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
Президент РФ также поручил представить предложения по созданию координационного механизма защиты прав миноритарных акционеров. Владимир Путин вместе с тем заявил, что ключевые цифровые сервисы в стране должны продолжать работу даже при ограничениях доступа к интернету. Он поручил проработать и внедрить соответствующий механизм.
Помимо прочего, Владимир Путин напомнил о событиях, кардинально изменивших судьбу государства. Среди них он выделил революцию и гражданскую войну. Президент РФ подчеркнул, что 1917 год и последующие трагические события радикально изменили путь державы и миллионов россиян. О влиянии этих действий нельзя забывать.