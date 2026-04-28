Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гатилов назвал ситуацию вокруг ДНЯО тревожной

Гатилов: страны Запада стремятся политизировать работу на площадке ДНЯО.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — тревожная, страны Запада стремятся политизировать работу «на площадке» Договора, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Скажу честно, ситуация вокруг Договора — тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору», — сказал дипломат.

Гатилов отметил, что конференция начинается в условиях крайне напряженной международной политической обстановки и острых противоречий между государствами-участниками Договора.

«Очевидно, что такой неблагоприятный внешний фон окажет самое непосредственное влияние на характер дискуссий», — указал он.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.

Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. «Ядерная пятерка» обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
