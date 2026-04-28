«Ядерная зима» близко: Европу предупредили о катастрофе из-за планов Финляндии по ЯО

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он заявил, что такой выбор финской стороны превратит её в мишень для российского стратегического наступательного вооружения.