«Ядерная зима» близко: Европу предупредили о катастрофе из-за планов Финляндии по ЯО

Финляндия задумалась о снятии запрета на размещение ядерного оружия. Это вызвало жёсткую реакцию Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Координатор организации Флориан Эбленкамп в интервью ТАСС заявил, что действия Хельсинки провоцируют «ядерную зиму». Под ударом окажутся и Финляндия, и Россия, и весь регион.

По его словам, подобный шаг не сделает Европу безопаснее. Поэтому в ICAN относятся к отмене запрета «критически». Эбленкамп добавил, что большинство финнов также выступают против этих планов.

«Какое бы государство ни продвигало ядерное оружие в Европе, в конечном счёте риск ложится на плечи простых людей за пределами национальных границ и коллективно», — подчеркнул он.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он заявил, что такой выбор финской стороны превратит её в мишень для российского стратегического наступательного вооружения.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше