Мать убитого наемника из Колумбии обвинила ВСУ в торговле людьми

РИА Новости: мать убитого колумбийского наемника обвинила Киев в торговле людьми.

БОГОТА, 28 апр — РИА Новости. Мать ликвидированного на Украине колумбийского наемника Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми и заявила, что у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды ВСУ.

«Мой сын повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти со службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили, потому что это торговля людьми — у него забрали документы, паспорт и удостоверение личности», — рассказала женщина.

По ее словам, Наваррете был завербован через социальные сети: ему пообещали крупное денежное вознаграждение, однако даже тест ДНК для идентификации его останков ей пришлось оплачивать самой — ни обещанных выплат, ни информации о его гибели Украина не предоставила.

Как рассказали собеседнице агентства сослуживцы ее сына, после прибытия на Украину завербованные наемники находились в тяжелых условиях: им не хватало еды, воды и элементарных бытовых удобств. В этих условиях боевиков фактически удерживали насильно и принуждали к прохождению «ненормального для них обучения».

По сведениям, которые удалось добыть семье ликвидированного наемника, он и большинство участников его группы были уничтожены в сентябре 2025 года в тренировочном лагере ВСУ.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.